Frane e smottamenti a Siculiana, sgomberate venti abitazioni

Frane e smottamenti a Siculiana. Sono stati provocati dal maltempo in contrada Cantamatino. Il sindaco Peppe Zambito ha disposto lo sgombero immediato di 20 alloggi.

"Monitoriamo da tempo la situazione ed era stato avviato un primo intervento di messa in sicurezza degli immobili con il Genio Civile di Agrigento. Purtroppo, il maltempo delle ultime settimane ha provocato degli smottamenti che hanno reso necessario lo sgombero dei residenti. Le famiglie, per un totale di 20, sono state momentaneamente allocate presso diverse strutture alberghiere", spiega il primo cittadino.

"Vista la situazione - aggiunge - ho convocato il Coc - Centro operativo comunale", "sono stati effettuati diversi sopralluoghi".