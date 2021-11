Savarino (Db): Miccichè ricorda che Forza Italia governa con Musumeci?"

"Rispondo prima a Miccichè, nella sua veste di commissario di Forza Italia, ricordandogli che il successo del governo Musumeci, in questi 4 anni, è frutto anche del lavoro fatto dai quattro assessori in giunta, proposti proprio da Miccichè, ai quali assessori fanno capo ben nove dipartimenti, fondamentali per la vita della Regione: dalle finanze alla economia, dagli enti locali alla funzione pubblica, dalle infrastrutture ai trasporti, dall'agricoltura allo sviluppo rurale e alla pesca". Lo dice il deputato regionale Giusi Savarino, portavoce di #diventeràbellissima, in replica alle affermazioni di Gianfranco Miccichè.

"Al Presidente dell'Ars, nella sua veste di garante degli equilibri parlamentari - continua -, ricordo che i ddl si discutono in commissione e in aula, dove i deputati lavorano sostenendo istanze e proposte. Anche quelli di Forza Italia.

Sul disegno di legge sui rifiuti, normativa che tocca nervi scoperti e che se fatta nell'interesse dei cittadini dovrà necessariamente scontentare più di qualcuno, se l'Ars, a cominciare dal suo presidente, avesse delle proposte di modifica giuridiche e tecniche, ben vengano: il dibattito è aperto, come sempre. Ma oggi siamo troppi felici per fare sterile polemica, abbiamo ancora gli occhi pieni di un incredibile entusiasmo e di una passione politica che la nostra gente a migliaia ci ha trasmesso ieri. Peccato non fosse un congresso del partito, al quale avrebbe partecipato anche Miccichè nella doppia veste:

avrebbe senz'altro entusiasmato anche lui".