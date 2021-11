E' un giallo la morte di un trentenne ragusano che viveva in Australia

E' un giallo la morte, in Australia, di un ragusano di 30 anni, Andrea Muccio. Il giovane è stato trovato cadavere nella sua abitazione a Coolangatta, una località turistica. Muccio, da sette anni si trovava in quella città, ed aveva lavorato nel settore della ristorazione. La scorsa estate era tornato a Ragusa per vedere i genitori e per partecipare al matrimonio di un amico. I familiari sono stati contattati dalle autorità diplomatiche australiane per il trasferimento della salma in Italia. Le indagini degli investigatori australiani, fino a questo momento, non escludono alcuna pista.