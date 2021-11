Palermo, al Teatro Santa Cecilia serata di beneficenza per battere il Parkinson

Battere il Parkinson a suon di tango: è l'idea alla base dell'iniziativa 'Vuoi Ballare con me' promossa dell'associazione Marco Sacchi per domenica 28 novembre ore 18.30 - sabato 27 novembre 2021 ricorre la Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson. Una serata di beneficenza organizzata al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo allo scopo di raccogliere fondi per l'associazione Azione Parkinson in Sicilia. Il celebre gruppo InarArTrio (ex Trio Siciliano) per l'occasione calcherà le scene con uno spettacolo emozionante e coinvolgente dedicato al compositore argentino Astor Piazzolla. Sulle sue note appassionate danzeranno i ballerini di tango argentino Silvina Larrea e Pablo Pouchot.

Gli strumenti classici del Trio - formato dai musicisti: Fabio Piazza (docente di pianoforte al Conservatorio "Alessandro Scarlatti"di Palermo), Silviu Dima (primo violino del Teatro

Massimo di Palermo) e Giorgio Gasbarro (è stato primo violoncello al Teatro Massimo di Palermo) - incontreranno l'energia della batteria, delle percussioni di Giovanni Apprendi e

del basso elettrico di Riccardo Anselmo. La musica prenderà poi corpo con la performance della famosa coppia di Tango Argentino, Silvina y Pablo.

I collaudati tangueri della Civitas Tango SSD collaborano da tempo con Marina Rizzo, PastPresident dell’Associazione Italiana Donne Medico di Palermo e Coordinatrice Scientifica dell'Associazione Azione Parkinson in Sicilia per un progetto pilota di Riabilitazione nel Parkinson con la Danza - Movimento - Terapia. Il tango è una delle più efficaci forme di riabilitazione complementare per questa patologia.

Per prenotare : https://www.facebook.com/associazionemarcosacchi