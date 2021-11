Hub vaccinali aperti nei comuni iblei: nuovi orari in vigore da mercoledì 24

Nuovi orari per tutti gli otto punti vaccinali ragusani, a partire da domani. La comunicazione arriva dall’Asp. A Ragusa l’ex ospedale Civile sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 14; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18. Stessi orari per l’hub Fiere di Vittoria, che però la mattina chiude mezzora prima e per il Beneventano di Modica, che riapre invece lunedì e giovedì pomeriggio.

A Comiso ci si può recare al Regina Margherita da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:30, con riapertura pomeridiana lunedì e mercoledì sempre dalle 15 alle 18. A Scicli il centro in Contrada Zagarone è aperto da lunedì a venerdì. dalle 8:30 alle 14. L’hub di Acate farà servizio lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 13, più martedì e giovedì pomeriggio. Infine i centri a Santa Croce e Chiaramonte sono disponibili rispettivamente nelle giornate di mercoledì e giovedì, entrambi dalle 9 alle 13.