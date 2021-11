Marina di Ragusa, focolaio Covid: chiuso istituto scolastico Quasimodo

Con ordinanza del sindaco di Ragusa è stata disposta la chiusura del Plesso di Marina di Ragusa dell’Istituto Comprensivo Statale “Quasimodo” con decorrenza immediata e fino a giovedì 25 novembre a causa di emergenza epidemiologica da Covid -19.

Il provvedimento è stato emanato, dopo aver sentito il Dirigente Medico di Igiene Epidemologica e Sanità Pubblica–Dipartimento di Prevenzione

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, a seguito di richiesta urgente inviata in data odierna dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “S.Quasimodo”, plesso di Marina di Ragusa, di valutazione di misure precauzionali per limitare il diffondere del contagio da Covid-19 – per un focolaio da infezione Sars Covid 2 che ha visto coinvolti diversi alunni della scuola.