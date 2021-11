Faraone candidato a sindaco di Palermo: alleanze? Vedremo e Cuffaro è in stand by

"Ho fatto la scelta con determinazione, pensando ai guai di Palermo e che la mia esperienza a Roma possa essere utile alla mia città. Sarà una campagna elettorale dura e difficile.

Quali alleanze? Vedremo.

Intanto c'è Faraone". Così Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv, a margine della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi 'La variante Dc', rispondendo ai cronisti sulla sua candidatura a sindaco di Palermo e sulla presenza all'evento anche di Totò Cuffaro, commissario della Dc in Sicilia. Cuffaro ha detto: "Mi auguro che a Palermo sia un sindaco centrista, moderato e se c'è la possibilità spero sia donna". "Ancora non ne ho viste di candidature femminili, anzi qualcuna da schieramenti che non sono da me prediletti - ha aggiunto - Se non c'è un candidatura di una donna ragioneremo su quelle che ci sono. Non ho in mente un nome, già ce ne sono tanti, ragioniamo su quelli che ci sono".