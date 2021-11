Incidente mortale a Chiaramonte, rinviata a giudizio una 45enne

E' stata rinviata a giudizio, e dovrà comparire in aula il 14 gennaio 2022 per la prima udienza del processo, O. G., l’automobilista di 45 anni, di Giarratana accusata di aver causato il tragico incidente stradale costato la vita, a Irene Frasca, 46 anni. Il 14 ottobre 2019 era la 45enne giarratanese che guidava la Fiat Punto dove la vittima era trasportata e che si è scontrata frontalmente con un’altra vettura lungo la Strada Provinciale 8, a Chiaramonte Gulfi. L’imputata, attraverso il proprio legale, nella precedente udienza preliminare dell’8 luglio scorso aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all’effettuazione di una perizia cinematica sulla dinamica del sinistro, ma il Gip del Tribunale ragusano, Andrea Reale, aveva rigettato la richiesta concedendo un rinvio al 25 novembre per dare modo a O. G. di valutare se accettare l’abbreviato secco o meno. Alla fine l’interessata ha deciso di non richiedere alcun rito alternativo e di andare a processo, la cui prima udienza è stata fissata al 14 gennaio 2022, dalle 9.30, davanti al giudice Antonella Frizillo.