Morto a Floridia l'amico della notte: il covid uccide Carmelo Gibilisco

Ha lottato tra la vita e la morte, ma alla fine il covid è stato più forte della sua voglia di vivere. E' morto nel tardo pomeriggio di oggi, Carmelo Gibilisco, 59 anni, di Floridia. Aveva contratto il covid 19 ed era finito all'ospedale Umberto I° di Siracusa. Le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei giorni e Gibilisco era stato trasferito in Rianimazione. Stasera il suo cuore ha cessato di battere. Secondo quanto si apprende pare che la vittima non fosse vaccinata. Gibilisco era un personaggio conosciuto a Floridia per il fatto che girava di notte, tanto da guadagnarsi il soprannome di 'u jattu'. Non era sposato e vendeva automobili usate. L'ex sindaco di Floridia, Orazio Scalorino, lo ha ricordato con un post. Ha scritto:"Che brutta notizia. In questi giorni ti ho pensato molto, sapevo che era complicata.... Eri l'amico di tutti, soprattutto di quelli della notte. Ti aggiravi circospetto, e si facevano sempre le 5 del mattino se c'eri tu. Te ne sei andato via troppo presto, mi dispiace tanto caro amico mio... Ti ricorderò sempre con gioia e non dimenticherò mai le risate che ci facevi fare. Ciao Iattazzu..." I funerali di Gibilisco verranno celebrati domani pomeriggio alle 15,30 in Chiesa Madre.

Leandro Messina