Minacciano i poliziotti, denunciati 2 giovani a Siracusa

Nell’ambito dei controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato un uomo di 24 anni che, durante il controllo, è stato trovato in compagnia di 10 persone estranee al nucleo familiare, contravvenendo alle prescrizioni imposte.

Inoltre, nel corso di un controllo su strada a due giovani, rispettivamente di 20 e 31 anni, questi ultimi minacciavano i poliziotti e, per tale motivo, sono stati denunciati per il reato di minacce a pubblico ufficiale.