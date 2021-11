"Storie e sapori di Sicilia", il libro di Roberta D'Ancona sarà presentato a Palermo il 2 dicembre

Uscirà il prossimo 2 dicembre in libreria, il libro sulla cucina siciliana dal titolo “Storie e sapori di Sicilia – viaggio dalla tradizione all’innovazione con diciannove chef” scritto dalla giornalista gastronomica Roberta D’Ancona, con la prefazione di Francesca Spanò. Immergersi nelle sue pagine sarà come partire per un viaggio gastronomico nella storia della Sicilia, tra passato e presente, un viaggio che si snoda lungo le sue nove province siciliane: si potrà così conoscere la bellezza autentica della cucina dell’Isola, le tradizioni ed i costumi che l’hanno scalfita nel tempo e ancor oggi la caratterizzano nonché le numerose produzioni agricole, alla base della sua apprezzata qualità. Il libro sarà presentato il prossimo 10 dicembre al Mercato San Lorenzo a Palermo, alle 17.30. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti con obbligo di possesso di green pass.