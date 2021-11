Rosolini, due mucche in fondo a un pozzo: il sindaco le fa salvare

Erano finite in fondo a un pozzo sabato mattina, nelle campagne di Rosolini, a cinquanta chilometri da Siracusa, e hanno rischiato di morire in quella cisterna se oggi pomeriggio non fosse intervenuto il sindaco, Giovanni Spadola. Vicenda a lieto fine per due mucche accidentalmente sprofondate nel pozzo. Era stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per portare i due animali in superficie, ma senza successo. Così il primo cittadino, allertato dagli allevatori della zona, ha chiamato un'azienda fornita di gru per salvare la vita ai due animali. Le mucche sono state imbragate e portate in salvo tra gli applausi degli allevatori della zona.