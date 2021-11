Erano ubriachi e litigano, danneggiato un bar di Custonaci: 3 denunce

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo sono intervenuti a Custonaci, nel Trapanese, dove il gestore di un bar aveva richiesto l'intervento in quanto alcune persone litigando tra loro avevano danneggiato parte del locale. All'arrivo dei militari, i litiganti si erano già allontanati. Avviate le ricerche, i carabinieri di San Vito Lo Capo hanno bloccavato un'auto con a bordo due 33enni, pregiudicati, in evidente stato di ubriachezza. Sottoposto all'alcol test il guidatore è risultato positivo ed è stato denunciato. Dopo l'accertamento dei danni al locale i due sono stati inoltre denunciati per il reato di danneggiamento.