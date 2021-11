Catania, allarme per i troppi episodi di violenza a danno degli insegnanti

“Serve che la società civile, la politica e i sindacati, si uniscano in un progetto che deve tendere alla salvaguardia del corpo docente quale elemento fondamentale per la diffusione dell’istruzione e della cultura fra le giovani generazioni. Bisogna che le forze dell’ordine vigilino assolutamente con immediatezza, rispetto alla degenerazione totale che ormai purtroppo tristemente coinvolge molte e molte famiglie”. A dirlo è il coordinatore cittadino di AZIONE Catania, Carmelo Finocchiaro (nella foto), secondo il quale bisogna necessariamente “fermare la violenza contro gli insegnanti e ritornare ad una scuola dove prevalga una didattica anche sul piano della formazione civica e una seria disciplina. Dunque una valutazione degli studenti sulla base del merito. A Catania la situazione ormai è insostenibile e le forze dell’ordine devono intervenire per fermare la quotidiana aggressione agli insegnanti, che subiscono sovente violenze che possono essere verbali, fisiche e materiali. Il caso della madre che ha picchiato una insegnante non può essere certo risolto da una semplice denuncia".