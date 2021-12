Siracusa, finge di essere stato investito e ruba una borsa: ai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, in via Costanza Bruno, un giovane, attraversando la strada, urtava volontariamente un’automobile incolonnata nel traffico e, asserendo di essere stato investito, chiedeva al conducente del mezzo di essere risarcito subito con una somma di denaro per il danno subito.

Al diniego da parte del conducente, il giovane, con fare arrogante, minacciava di recarsi in ospedale e di causare dei danni al guidatore. Quest’ultimo, allora, impaurito e rendendosi conto che si trattava di un tentativo di truffa, chiamava il numero di emergenza richiedendo l’intervento della Polizia.

Il giovane, quindi, si introduceva all’interno del veicolo della sua vittima ed asportava uno zaino, dandosi alla fuga in direzione di viale Teracati ma, vistosi inseguito dall’automobilista, abbandonava lo zaino e cambiava direzione di fuga svoltando in via S.Oliveri dove veniva intercettato ed arrestato dagli agenti intervenuti.

Giunto in Questura il giovane, in preda ad uno scatto d’ira, danneggiava la porta dell’ufficio in cui si trovava in attesa della compilazione degli atti relativi all’arresto e, per tali motivi, è stato denunciato per danneggiamento.

Il giovane, di 33 anni, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di furto aggravato, tentata truffa e danneggiamento ai beni dello Stato.

(foto archivio)