Natale a Riposto, inaugurato l'antico presepe di piazza San Pietro

L’accensione delle luminarie, giochi pirotecnici e le musiche natalizie degli zampognari hanno dato il via, alle 19 di ieri, al ricco cartellone di eventi natalizi “Natale a Riposto”, organizzato dall’amministrazione comunale del sindaco Enzo Caragliano, con il patrocinio della Regione Siciliana (assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo), in collaborazione con la Pro Loco di Riposto.

Durante la cerimonia inaugurale, tenutasi in piazza San Pietro, nel cuore del centro storico, cittadini e visitatori hanno potuto ammirare l’Antico Presepe Siciliano, ideato dal direttore artistico Giulio Vasta (che ha curato anche l’allestimento dei presepi di Palazzo D'Orleans a Palermo e della Città di Messina).

L’opera, che si estende su una superficie di circa 200 mq, coniuga la tradizione della natività con la storia e la cultura ripostese attraverso alcuni elementi simbolici della città: il "mare" (con un pescatore che issa le reti sulla sua barca in legno) e “la casa dei mastri bottai”.

Tutte le statue, realizzate in terracotta, sono immerse all’interno di un paesaggio floreale tipico della zona ionico-etnea, con alberi di ulivo e melograni.

L’Antico Presepe Siciliano resterà esposto fino al 6 gennaio 2022.

“Come ogni anno la Città di Riposto si è preparata ad accogliere l’intero hinterland ed i turisti che ci verranno a trovare durante le festività natalizie con tanti eventi - dichiara il sindaco Enzo Caragliano. Grande attenzione, quest’anno, è stata rivolta al presepe allestito in Piazza San Pietro, nel quale è presente tutta la nostra tradizione con le figure dei bottari e dei pescatori. Le luminarie invece accenderanno il corso e le principali vie cittadine. Durante questo mese di festa abbiamo organizzato spettacoli, incontri culturali, concerti, giochi per i bambini, mostre. Un’offerta varia che si rivolge a tutte le fasce d’età. Colgo l’occasione per augurare buone feste ed invitare tutti a visitare il nostro territorio ”.

“Con la realizzazione dell’Antico Presepe Siciliano e l’accensione delle luminarie abbiamo dato inizio alle festività natalizie - aggiunge l’assessore al Turismo, Carmelo D’Urso. Quest’anno abbiamo voluto puntare su un’attrazione mai realizzata nel nostro centro storico. Durante questo periodo ci auguriamo di essere un punto di riferimento per l’intero hinterland, perché sono molti gli eventi in programma”.

Prossimi appuntamenti del cartellone “Natale a Riposto”:

- mostra d’arte “Charms of Art”, da lunedì 06 a sabato 11 dicembre;

- mostra di Modellismo Navale, da mercoledì 08 a domenica 12 dicembre.

Entrambe le mostre saranno allestite all’interno dei locali della Pro Loco in via Archimede 121.