Covid, nel Ragusano contagi stabili: 442 le persone positive

Rimangono stabili i contagi Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 7 dicembre sono 442. Nessun nuovo decesso per cui i morti sono sempre 377. Dei 442 positivi 426 si trovano in isolamento domiciliare, 8 sono ricoverati in ospedale, 6 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid. Ecco il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: 6 Acate, 0 Chiaramonte, 54 Comiso, 15 Giarratana, 20 Ispica, 113 Modica, 10 Monterosso,

38 Pozzallo, 136 Ragusa, 11 Santa Croce, 11 Scicli, 12 Vittoria.