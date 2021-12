Imprese del Ragusano: saldo positivo tra nuove attività e cessazioni nel terzo trimestre

Il resoconto della nati-mortalità delle imprese ha riscontrato, per la provincia di Ragusa, con riferimento al terzo trimestre del 2021, vale a dire i mesi di luglio, agosto e settembre, la registrazione complessiva di 37.838 realtà frutto delle 332 nuove iscrizioni e delle 170 cessazioni, con un saldo positivo di 162 imprese. La maggior parte tra queste nel settore dei servizi. I dati arrivano da Unioncamere. Cauto ma comunque proteso all’incoraggiamento per quanto riguarda il futuro il commento di Confcommercio. Dice il presidente provinciale Gianluca Manenti: “Il consolidarsi della ripresa ha prodotto, anche in quest’ultimo periodo, effetti positivi sul mercato del lavoro, con un moderato recupero dei livelli occupazionali a cui si associa un progressivo rientro sul mercato di parte degli scoraggiati. In questa situazione una delle criticità continua ad essere rappresentata dal ridimensionamento del lavoro autonomo, tendenza che è stata accentuata dalla pandemia. Per una ripresa più sostenuta dell’occupazione è necessario che anche questa componente torni a crescere. Riteniamo, comunque, che i numeri registrati siano alquanto incoraggianti e che si possano gettare le basi per un futuro più strettamente legato a processi di continuità. E’ chiaro che non possiamo fare i conti con gli effetti determinati dalla quarta ondata ma è fin troppo evidente che solo attraverso le vaccinazioni ne usciremo fuori. Dobbiamo guardare avanti e chiedere l’applicazione dei protocolli a tutti perché soltanto così potremo prevenire l’eventuale incremento dei contagi. Speriamo per il meglio ma tutti noi dobbiamo contribuire a crearlo, con i nostri atteggiamenti corretti”.