Musumeci: "Nessun faccia a faccia previsto con Giorgia Meloni"

Domani sarò ad Atreju come relatore. Se incontrerò la Meloni? Non è previsto un faccia a faccia riservato". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa Palazzo d'Orleans, in occasione della presentazione del presepe nei giardini e l'accensione delle luminarie esterne della presidenza.

"Parleremo di migranti nel dibattito in cui sono stato invitato", aggiunge.

"Domani è previsto invece un incontro con il ministro per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, online". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans in occasione della presentazione del presepe nei giardini e l'accensione delle luminarie esterne della presidenza. "Zes?

Aspettiamo la nomina dei commissari e il passaggio alla fase operativa. Probabilmente anche questo sarà uno dei temi di domani.

Noi, come tutte le regioni, siamo pronti da un pezzo".