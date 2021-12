Niente processione per l'Immacolata anche quest'anno a Palermo per il Covid e per evitare assembramenti.

A Palermo non c'è stata la tradizionale processione nel centro storico ma nel pomeriggio, pur senza pubblico, in piazza San Domenico c'è stato il consueto omaggio floreale alla statua della Madonna da parte dei vigili del fuoco sulla scala antincendio. Ha preso parte alla cerimonia il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.