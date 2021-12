Vertenza Banca Agricola di Ragusa, altra protesta di un gruppo di risparmiatori

Dopo la condanna dell'ACF (Arbitro delle Controversie finanziarie) alla Banca Agricola Popolare di Ragusa (Decisione n. 4642 del 25 novembre scorso) per inadempimento sugli obblighi di informazione sulle caratteristiche delle proprie azioni e sul livello di rischio dell’investimento i risparmiatori, supportati dall'associazione Vittime del Salvabanche sono di nuovo a protestare di fronte alla sede della Banca in Via Archimede a Ragusa. La vertenza si trascina da tempo. "Non chiamatele azioni, per noi sono risparmi, avevate detto che in qualunque momento potevamo riprendere i nostri risparmi": questo il contenuto di un cartello messo in evidenza dal gruppo dei correntisti.