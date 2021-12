Floridia, il sindaco annuncia l'avvio dei lavori di una piazza in via Tasso

Le esigue risorse delle casse comunali a Floridia non fermano i programmi per dare alla città nuove infrastrutture. Il sindaco Marco Carianni da notizia dell'avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova piazza in via Tasso angolo Corso Vittorio Emanuele.

"Dopo che l’Enel concluderà le opere di interramento dei cavi - afferma Carianni - l’impresa, aggiudicatrice dell’appalto, avvierà la demolizione dei tre fabbricati e realizzerà, finalmente, una nuova piazza. Si concretizza, quindi, un impegno che avevamo assunto con i residenti della zona che, da anni, sono in attesa. Ringrazio pubblicamente Pippo Palazzolo, Marco Paparella, alla insostituibile Concetta Consolino e a tutti i funzionari, assessori e consiglieri che mi hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo".

Nessuna novità, invece, per il campo sportivo del 'Santuzzo' dove non si riesce a trovare un soluzione con la società che ha vinto l'appalto e che ha aperto un contenzioso con il Comune.