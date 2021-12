Modica, Wind3 arriva con la fibra ultraveloce Ftth

WindTre continua a estendere i servizi in fibra ultraveloce in Sicilia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber nella città di Modica, nota per il prestigioso centro storico barocco, incluso dall'Unesco tra i 'Patrimoni dell'Umanità', e per la produzione del cioccolato.

L'azienda guidata da Jeffrey Hedberg conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide - uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità - con l'obiettivo di ampliare, in tutto il territorio nazionale, la tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l'evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all'avanguardia.

Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, "l'arrivo della super fibra FTTH a Modica garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband 'Top Quality Network' - continua il manager - abilita una serie di soluzioni all'avanguardia ed è in grado di supportare al meglio una serie di servizi digitali ormai essenziali nella nostra vita quotidiana e lavorativa, come lo Smart Working e l'e-learning, ma anche la fruizione di contenuti in streaming e on-demand, come il calcio".