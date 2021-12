Noto a ferro e fuoco, perquisite 17 tra roulotte e camper dei 'Caminanti'

Proseguono i controlli straordinari del territorio nel comune di Noto con particolare attenzione alla numerosa comunità non stanziale originaria del luogo.

A distanza di pochi giorni dalle centinaia di perquisizioni domiciliari operate nella contrada “Arance Dolci” di Noto,il quartiere generale dei 'Caminanti' l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Noto si è concentrata su un autolavaggio all’interno del quale erano in sosta 17 lussuosi veicoli, tra camper e roulotte. Dopo aver contattato i proprietari, i Carabinieri, con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo, hanno perquisito tutti i mezzi che stazionavano nell’area alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni sono stati identificati 25 soggetti tutti appartenenti alla medesima comunità sui quali non si spengono i riflettori ma anzi è massima l’attenzione da parte dei Carabinieri de Comando Provinciale di Siracusa.

L’autolavaggio utilizzato come area di sosta è stato sequestrato per sversamento abusivo dei rifiuti prodotti.