Siracusa, Festa di Santa Lucia per aiutare i poveri: salta la processione

Santa Lucia, icona della carità. E' questo il senso della festa quest'anno come ha sottolineato il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione. "Stiamo accanto ai poveri. Questo il senso della festa. Carità come accoglienza dell'altro. C'è un legame forte: ci sarà un salvadanaio durante questi giorni in Cattedrale. Chi vorrà, potrà dare qualcosa per i poveri aiutati dalla Caritas. Il Santo è testimonianza del Cristo vivente. Ed il volontario oggi ha un ruolo importante, concreto, di testimonianza" ha concluso il presidente Piccione. "Lucia non fa la carità. Ma da i suoi beni per i poveri, in un momento storico in cui i cristiani erano la minoranza - spiega don Marco Tarascio, direttore della Caritas diocesana -. La Caritas quest'anno ha istituito il premio Santa Lucia: vengono presentati come icone del mondo moderno le persone che vivono la carità oggi. Quest'anno abbiamo scelto di premiare tutti coloro i quali durante il primo lock down, per due mesi, hanno messo a disposizione loro stessi. Si tratta di circa settanta volontari. Hanno messo a disposizione tutto: anche chi aveva a casa bambini piccoli, temendo contagi, è stato in strada. Credo che noi tutti siamo stati miracolati, perchè nessuno è stato contagiato". Quest'anno sarà mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma, con delega alla Carità, alla Pastorale dei migranti (in particolare Rom e Sinti) che presiederà la solenne concelebrazione domani, lunedì 13 dicembre, alle ore 10.30. Concelebreranno mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, e gli arcivescovi emeriti mons. Giuseppe Costanzo e mons. Salvatore Pappalardo. Così come disposto dalla Conferenza Episcopale Siciliana non ci sarà la tradizionale processione. Al posto della processione, alle ore 16,00, a palazzo San Zosimo in piazza Duomo, si terrà l'incontro con Mons. Benoni Ambarus, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma e Delegato Pontificio per la Carità di Roma in collaborazione con la Caritas Diocesana, dal titolo “I poveri li avrete sempre con voi”. "Don Ben ci presenterà il messaggio del Papa, in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Noi presenteremo la progettazione in atto e quella futura della Caritas diocesana - spiega don Marco Tarascio -. Noi non diamo buste della spesa. Noi abbiamo una progettualità e cerchiamo di aiutare le persone che hanno difficoltà abitative, economiche, di lavoro. Siracusa è laboratorio di carità: per andare oltre l'assistenzialismo. Vogliamo dare alle persone la possibilità reale di "non vivere alle spalle". Molti vorrebbero lavorare per portare a casa da mangiare. Un laboratorio quindi che pensi all'amore per l'altro. E alla presenza di don Ben assegneremo anche il premio Santa Lucia, icona della carità". Ieri mattina la festa è iniziata con la cerimonia della Consegna delle chiavi della Cappella di Santa Lucia da parte dei deputati al Maestro di Cappella e l'apertura della nicchia che custodisce il Simulacro. E' seguita la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Salvatore Marino, parroco della Chiesa Cattedrale. In serata la traslazione (a porte chiuse) del simulacro dalla sua cappella all'altare maggiore. Il simulacro resterà esposto nella chiesa Cattedrale per l'Ottavario. Questa mattina la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, in diretta radiofonica su Radio Maria. "Si può essere felici anche nella persecuzione perché Dio è con noi - ha detto l'arcivescovo di Siracusa -. Questo ci attesta Santa Lucia: offre se stessa come ostia vivente a Dio perchè sa di essere con il Signore. Accogliamo l'invito a vivere nel dono. La vera ricchezza di Lucia sono i poveri. Lei è modello di carità a cui guardare per imparare a donare con generosità. Gioia, amore e preghiera. Se ci sembra di perdere la speranza, chiediamo a Santa Lucia di farci sostenere. Auguro a tutti di vivere lo spirito di preghiera che animò la vita della nostra martire". Stasera celebrazione dei Primi Vespri della Solennità presieduti da mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa. Al termine, a nome della città, il sindaco di Siracusa Francesco Italia offrirà un cero votivo e i sindaci dell’Arcidiocesi di Siracusa offriranno un dono del loro territorio. Particolarmente emozionante la visita delle reliquie di Santa Lucia nel carcere di contrada Cavadonna. Sono stati il presidente della Deputazione, Pucci Piccione, con il maestro di cappella Benedetto Ghiurmino e la componente della Deputazione Elena Artale, a portare le reliquie nella casa circondariale accolti dal direttore Aldo Tiralongo e dal cappellano padre Francesco Vinci. Alcuni detenuti hanno portato le reliquie in giro tra i reparti. Poi l'arrivo dell'arcivescovo mons. Francesco Lomanto e la celebrazione eucaristica. "Santa Lucia ha fatto una scelta vera, profonda, radicata, esistenziale - ha detto mons. Lomanto ai detenuti -. Solo nell'apertura a Dio e all'altro possiamo trovare la gioia, la vita. In fondo al vostro cuore sia sempre accesa la luce della vita". Oggi allo stadio "Nicola De Simone", in occasione della "stracittadina", il presidente dell'Asd Città di Siracusa, Salvo Montagno, e quello del Real Siracusa Belvedere, Antonello Liuzzo, hanno consegnato una maglia ufficiale da gioco delle rispettive squadre all'avvocato Pucci Piccione, presidente della Deputazione. Quest'ultimo ha ricambiato donando due piccole statuette di Santa Lucia, una delle quali sarà posizionata in uno spazio in tribuna "Siringo". La cerimonia si è tenuta prima del fischio di inizio della gara. La squadra allenata da Peppe Mascara indosserà per la prima volta la maglia in cui è riprodotto il disegno del simulacro della Patrona.