Yasmin morta a Rosolini a 22 mesi: le cause restano ancora un mistero

È di sabato la tragica notizia della morte di una bambina di 22 mesi a Rosolini. La piccola, Yasmin, si trovava nella propria abitazione con la madre e la sorellina quando, perdendo i sensi, si è improvvisamente accasciata a terra. I genitori, sono prontamente intervenuti portando la bambina al Pte di Rosolini. Inutili gli interventi dei medici, per la piccola non c’era già nulla da fare. La salma adesso si trova nella sala mortuaria dell’ospedale 'Di Maria' di Avola dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa per gli accertamenti necessari. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia per conoscere le cause della morte, anche se da una prima ispezione cadaverica è stata esclusa la violenza domestica. Dopo il nulla osta della Procura di Siracusa che ha aperto un fascicolo, il corpo di Yasmin sarà poi traslato in Marocco per i riti funebri del culto islamico e il seppellimento. L’amministrazione comunale di Rosolini si unisce al dolore della famiglia per una morta ingiusta e precoce, ancora avvolta nel mistero. È una tragedia che colpisce profondamente la comunità di Rosolini che deve dire addio prematuramente ad una piccola concittadina.

M.C.M.