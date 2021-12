I sindaci di Noto e Rosolini in piena simbiosi per ammodernare il territorio

Strategie comuni per il bene del territorio. E' quanto intendono fare i sindaci di Rosolini, Giovanni Spadola e quello di Noto, Corrado Figura. Il primo passo è cominciato questa mattina alle 8,m30 quando Figura è arrivato alla periferia di Rosolini, ma in territorio netino per attivare un servizio a beneficio della collettività. Il

sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola ha ringraziato il suo collega di Noto, Corrado Figura, che ha dimostrato sensibilità ed attaccamento al comprensorio. L' incontro, concordato, è stato in occasione dell'illuminazione della rotatoria di contrada Cipolla, in territorio di Noto, ma a pochi chilometri dal centro abitato di Rosolini.

"Non avevo dubbi sulla serietà del sindaco di Noto Figura che con il suo gesto ha voluto rafforzare l'amicizia della sua città con Rosolini. Già in tempi non sospetti e pre elettorali, ho avuto modo di confrontarmi sulle problematiche che coinvolgono l'intero sud est della provincia di Siracusa - dice Spadola - e siamo in piena simbiosi sulle cose che bisogna fare per migliorare quest'area della Sicilia, puntando sulla viabilità e l'ammodernamento delle opere infrastrutturali. Sarà perchè siamo coetanei e con tanta voglia di fare, ma con Figura c'è un legame forte che va al di là dell'appartenenza politica, anche se entrambi siamo espressione di liste civiche, quindi della società civile. L'illuminazione della rotatoria di contrada Cipolla - conclude il sindaco di Rosolini - garantirà maggiore sicurezza agli automobilisti in transito in quel tratto della Statale 115".