Calcio, serie C: nell'ultima di andata il big match è tra il Palermo e il Bari capolista

La serie C è arrivata a metà del cammino della stagione regolare con in programma l'ultima giornata del girone di andata.

Nel Girone C (tutte le partite domenica) il Bari, anche lui meritatamente già campione d'inverno, ha fatto chiaramente capire alle avversarie di avere qualcosa in più. Otto i punti di vantaggio alla vigilia della sfida al "Barbera" contro il Palermo (ore 14.30), una delle principali inseguitrici. I rosanero, reduci dalla sconfitta nel derby di Catania (ancora un super Moro che ha risolto la sfida da solo con una doppietta) possono solo addolcire la pillola in caso di vittoria riducendo a cinque lunghezze il gap con i "galletti". La Turris, vera e propria rivelazione di questa prima parte della stagione, ha agganciato il Palermo al secondo posto che può far tutto suo ma serve far risultato nel derby in casa della Paganese (ore 14.30). Considerare il Bari già promosso sarebbe un errore soprattutto perché si stanno avvicinando quelle che erano considerate le sue rivali più temibili, ovvero Avellino e Catanzaro. Gli irpini ospitano al "Partenio" il Foggia di Zeman (ore 14.30), mentre i giallorossi che con Vivarini in panchina hanno ingranato la marcia giusta (2 vittorie su due) ospitano la Vibonese (ore 14.30). Il Monopoli giocherà in casa dell'Andria (ore 14.30). A Messina è finito il tempo per Eziolino Capuano ed era anche prevedibile visti i risultati ma la colpa non è certamente solo degli alenatori, anzi; sulla panchina dei giallorossi al momento siede il tecnico della Primavera Ezio Raciti in vista dell'altro derby di Sicilia contro il Catania (ore 14.30).