Donnalucata, due amiche tentano il suicidio: sl anciano in mare: una muore

Sono arrivate in taxi da Giarratana fino alla contrada Timperosse, tra Playa Grande e Donnalucata, sul litorale di Scicli, per suicidarsi lanciandosi in mare e porre fine ai loro giorni. A riuscire nell'intento è stata una delle due, una 33enne, che si è lasciata morire tra le onde del mare. L'altra donna, all'ultimo momento, ha avuto un ripensamento ed ha chiamato i soccorsi nel tentativo di salvare l'amica. Per la 33enne, però, quando è arrivata l'ambulanza del 118, njon c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia locale. La donna che ha lanciato l'allarme è stata ricoverata in stato di choc all'ospedale "Maggiore" di Modica. Sull'episodio stanno svolgendo indagini i Carabinieri.