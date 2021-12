Ragusa, in Cattedrale celebrata la santa messa di Natale "interforze"

Stamattina, nella Cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, è stata celebrata la messa interforze per la preparazione alla Festa del Natale.

La solenne celebrazione officiata dal Vescovo Monsignor Giuseppe La Placa e concelebrata dai cappellani delle Forze di Polizia presenti, è stata partecipata dal Capo di Gabinetto della Prefettura Ferdinando Trombadore in rappresentanza del Prefetto Giuseppe Ranieri, dal Questore Pinuccia Albertina Agnello, dalle massime Autorità militari e civili provinciali e locali, nonché dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e altre Forze di Polizia, dalle rappresentanze sindacali della P.S. e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Dopo la cerimonia, che si è svolta in ossequio alle normative anti-Covid, il Vescovo di Ragusa ha ringraziato tutte le forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano, dedicato alla tutela dei cittadini e della sicurezza pubblica. Il Questore Agnello, in un breve intervento, ha formulato gli auguri a tutti presenti e li ha ringraziati per la partecipazione consistente e sentita, riflesso del servizio quotidiano che gli uomini e delle donne in uniforme, congiuntamente, svolgono a tutela dei cittadini e del territorio.