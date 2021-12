Palermo, "Ripensare la mafia e ricostruire l'antimafia": confronto dibattito all'Università

Un dibattito ed un confronto fra istituzioni e rappresentanti del movimento antimafia, per "Ripensare la mafia e ricostruire l'antimafia". Lo ha organizzato la Commissione regionale contro la mafia e la corruzione per lunedì 20 dicembre alle 18. L'incontro, che sarà moderato dalla giornalista Elvira Terranova e introdotto dai saluti del Presidente ARS Gianfranco Micciché e del Rettore Massimi Midiri, si svolgerà al Rettorato dell'Università di

Palermo nella Sala delle Capriate. Parteciperanno l'ex Presidentessa della Commissione Antimafia nazionale Rosi Bindi, Fiammetta Borsellino, Pietrangelo Buttafuoco, monsignor Michele Pennissi, Armando Spataro e Walter Veltroni. Le conclusioni saranno di Claudio Fava, Presidente della Commissione Antimafia Regionale.

Per il rispetto delle norme anti-covid è necessario prenotare la partecipazione scrivendo alla Commissione all'indirizzo CommissioneAntimafia@ars.sicilia.it