Basket, campionato di serie B: la Virtus Kleb Ragusa cede solo nel finale sul parquet pugliese della Talos Ruvo

Si interrompe con una sconfitta in Puglia la striscia positiva di quattro vittorie per la Virtus Kleb Ragusa. Al PalaColombo i ragusani cedono nel finale contro la Talos Basket Ruvo dopo una partita giocata ad altissimi ritmi che ha visto i ragazzi di coach Bocchino stare sempre sul pezzo. I ruvesi di coach Ponticello hanno approfittato del calo di lucidità degli iblei nell’ultimo quarto per imprimere il marchio della vittoria e chiudere il 2021 in bellezza.

«È stata una partita – commenta a caldo l’assistant coach Vacirca – ad alto tasso di adrenalina. Siamo partiti con il freno a mano tirato nel primo quarto perché abbiamo sbagliato dei canestri facili e non per il nostro atteggiamento. Superato questo primo momento poi siamo entrati in partita e abbiamo fatto una bella prestazione soprattutto nel secondo e terzo quarto dove abbiamo gestito con lucidità e determinazione alcuni momenti cruciali con ottime giocate di squadra. Nell’ultimo quarto c’è stato un calo d’intensità e gli avversari ne hanno approfittato per portarsi avanti. Ma nonostante tutto rimane una buona prestazione di tutta la squadra. Adesso ci fermiamo per il Natale ma subito dopo si ritorna in palestra per continuare il lavoro finora svolto e ben orchestrato da coach Bocchino».

TALOS BASKET RUVO – VIRTUS KLEB RAGUSA: 77 - 64

Parziali: 26-13; 34-37; 51-49

TALOS BASKET RUVO

Merletto 12, Markovic 13, Mastroianni 6, Cantagalli, Cassar 14, Hidalgo 2, Bartolozzi 10, Monina, Terlizzi ne, Ciribeni 20, Sbaragli ne

Coach Ponticiello

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 6, Rotondo 15, Da Campo 17, Simon 10, Ianelli ne, Incremona ne,

Sorrentino 7, Salafia 2, Canzonieri 3, Picarelli 4

Coach Bocchino

Arbitri: Guarino - Palazzo