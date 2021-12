Attacco di Miccichè a Musumeci: "Non tratta nulla con l'Ars"

"Il governo Musumeci non tratta minimamente nulla con l'Assemblea, che rappresenta l'insieme dei partiti che hanno eletto il presidente della Regione e che fanno opposizione.

Se non comunichi al Parlamento, agli alleati e agli oppositori è un problema di democrazia, no di rapporti tra me e Musumeci".

Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, incontrando i giornalisti per i tradizionali auguri di fine anno a Palazzo dei Normanni.

Miccichè ha anche detto: "La burocrazia regionale è la vera padrona: ora stanno facendo il nuovo contratto dei dirigenti, ho detto che non si devono dare premi a prescindere da quello che hanno fatto? Lo faranno? Non credo, sono troppo potenti".

Miccichè ha parlato anche di un problema che riguarda i decreti attuativi delle norme approvate dal Parlamento siciliano, a volte non in linea con la legge varata in aula. "Finché il presidente Regione non chiama i dirigenti e dice che nei decreti va scritto quello che c'è nella norma il problema rimane", ha detto.

"La candidatura di Gaetano Miccichè non esiste, da parte mia è un sogno. Mai nessuno gliel'ha chiesto formalmente e mai ha dato risposta formale quindi.

Per me continua a essere un sogno, ogni tanto ne parliamo. Da parte sua nessuna disponibilità fino ad oggi anche perché nessuno glielo ha mai chiesto. E' una cosa immaginaria".

Così il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sull'ipotesi che il manager di Intesa Gaetano Miccichè possa essere il candidato governatore in Sicilia.