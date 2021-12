Chelab, sciopero a Priolo contro il trasferimento collettivo

Sciopero spontaneo dei lavoratori e delle lavoratrici Chelab soggetti al “trasferimento collettivo “ da parte di Chelab srl del gruppo Merieux nutrisciences spa di Priolo. La protesta spontanea è scoppiata come risposta dei lavoratori iscritti alla Filcams Cgil , alla richiesta di partecipazione di un incontro richiesto per oggi dall’azienda all’interno della procedura di trasferimento collettivo, sin qui giudicata illegittima da entrambe le organizzazioni sindacali coinvolte. Da qui anche lo strappo denunciato dalla Filcams Cgil che avverte: “ Vanno trovate soluzioni all’interno delle procedure di legge e non facili escamotage di comodo per le aziende.”