Siracusa, raccolta differenziata oltre il 50 per cento, in crescita sanzioni a chi sporca

Entro la fine dell’anno il dato di raccolta differenziata nel territorio comunale supererà la soglia del 50 per cento facendo segnare un incremento di circa 10 punti rispetto alla fine del 2020. Nettamente in crescita anche i controlli, come si evince dall’ammontare delle sanzioni che subisce un’impennata di oltre l’80 per cento.

Sono i dati forniti stamattina dal sindaco, Francesco Italia, dall’assessore all’Igiene urbana, Andrea Buccheri, e dal comandante della Polizia municipale, Enzo Miccoli, nel corso di una conferenza stampa all’Area marina protetta nella quale è stato annunciato anche l’aumento sul territorio delle telecamere per la lotta alle discariche abusive. Saranno 20 in più, sorveglieranno l’area sud – i dintorni di Cassibile e la fascia costiera – e saranno installate grazie al progetto del comitato “Pane e biscotti-Torre Ognina”, rappresentato da Elisabetta Bonaiuto, e finanziato con i fondi di Democrazia partecipata.

Il valore aggregato di riferimento è quello misurato al 31 ottobre scorso, ma la tendenza è chiara visto che bisognerà aggiungere le quantità di raccolta degli ultimi due mesi del 2021. A quella data, il dato della differenziata è di poco oltre il 50 per cento: rispetto a un totale di 50.850 tonnellate, le frazioni differenziate ammontano a 25.640 tonnellate: al 31 dicembre del 2020, su un totale di 58.600 tonnellate i cittadini differenziavano il 41,2 di rifiuti.

Il 2022 porterà un potenziamento dei controlli contro l’abbandono dei rifiuti e le discariche abusive attraverso il ricorso alla tecnologia e a una maggiore presenza sul territorio della Polizia ambientale. Una mano d’aiuto verrà dall’attivazione di 20 nuove telecamere comprate per realizzare il progetto del comitato “Pane e biscotti-Torre Ognina” e gestite dagli agenti dell’Ambientale. Queste si andranno ad aggiunger alle 14 già in possesso del Comune.