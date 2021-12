Imprenditoria del Siracusano, bilancio dei primi cento giorni di attività del team di Lapis

Trentacinque realtà del territorio incontrate, volti e progetti per costruire insieme prospettive di sviluppo sostenibile per la provincia di Siracusa. Sono stati mesi intensi di confronto e di dibattito per il team di Lapis, il laboratorio per la promozione dell'imprenditoria sostenibile promosso dall'associazione Prometeo in collaborazione con la Fondazione di Comunità Val di Noto. Il primo bilancio dell'attività è stato presentato nella sede di Confindustria Siracusa, occasione per parlare di idee concrete, di futuro, innovazione, co-programmazione.

Molte infatti le parole chiave che hanno accompagnato questi mesi. Dalla necessità di creare sistema per una partecipazione di comunità su diversi settori di interesse, come l'economia civile, l'imprenditoria sostenibile, l'agricoltura sociale. L'incontro è stato organizzato in collaborazione con il Patto di responsabilità sociale, con il quale è stato avviato un importante sistema di rete.

“Durante il lockdown – ha spiegato Francesco Ortisi dell'associazione Prometeo - è nata la necessità di dare veste formale ad un'associazione che intendesse dare protagonismo ai giovani del nostro territorio. Abbiamo così definito la cornice progettuale e lanciato la raccolta fondi che ha raggiunto 150 sostenitori. Fondamentale in questo percorso il contributo e la collaborazione con la Fondazione di Comunità Val di Noto. Lapis è un progetto che parte dal basso con il coinvolgimento della comunità, di tante persone che hanno scommesso sui nostri giovani. Finora sono stati raccolti 35 mila euro. E quella di oggi è anche l'occasione per rilanciare la raccolta fondi e il progetto di sostegno finanziario per questa progettualità. Lapis si muove sulla filosofia dell'impegno attivo per dare opportunità di crescita, sostenibilità e creare un clima di confronto che non nasconda criticità ma valorizzi energie positive. E cercare così di costruire un futuro possibile”.

Il team di Lapis, composto da Caterina De Benedictis, Giuseppe Grasso, Luca Carmelo Aiello, Giuseppe Macca, Giovanni Aiello, ha presentato il lavoro di questi mesi, la rete di attori incontrati, le opportunità.