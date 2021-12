Morto suicida ex assessore regionale del Piemonte

È morto, a Torino, l’ex assessore regionale Angelo Burzi, figura di spicco del mondo politico piemontese nell’area del centrodestra.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un suicidio. Accanto al corpo, gli inquirenti hanno ritrovato una pistola. Ai carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti, l’arma risulta regolarmente denunciata. Lo scorso 14 dicembre Burzi era stato condannato a 3 anni nell’ambito del processo Rimborsopoli.

Burzi è stato uno dei fondatori di Forza Italia in Piemonte, nel 1993.

Laureato in ingegneria elettronica, imprenditore, fu eletto per la prima volta in consiglio regionale nel 1995. Venne rieletto nel 2000, nel 2005 e nel 2010. Nel 2012 diede vita al gruppo Progett’Azione. Dal 1997 al 2002 ricoprì la carica di assessore al bilancio.

Tra il 1996 e il 1997 è stato presidente della commissione speciale per la revisione dello statuto della Regione.

Era stato chiamato in causa nei processi celebrati dal tribunale di Torino per le presunte irregolarità nell’utilizzo dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari.