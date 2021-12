Scontro fra tre auto ad Aci Castello: un pensionato perde la vita

Un uomo ha perso la vita nello scontro fra tre auto avvenuto questa mattina sulla Nazionale per Aci Castello, in provincia di Catania. La vittima è un pensionato. Era a bordo di una Panda che si è scontrata frontalmente con una Bmw. Scattato l'allarme sul tratto della Statale 114 sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Per il pensionato, però, non c'era più nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere.

Nell'incidente è rimasta coinvolta una terza auto.