Rosolini, operativa la strada comunale di Tagliati: collegherà a Pachino

Sono cominciati questa mattina i lavori di messa in sicurezza e di pulizia della strada comunale di Tagliati, percorso alternativo per proseguire verso Pachino, considerato che il Libero Consorzio di Siracusa sta provvedendo all'ammodernamento della strada provinciale 26, considerata dai cittadini come la strada della morte. "Entro domani - assicura il sindaco Giovanni Spadola - il tracciato alternativo sarà percorribile. Dobbiamo ringraziare per questi lavori a tempo di record la Caruso Scavi e la collaborazione del Genio civile di Siracusa. Con la strada di Tagliati percorribile - afferma il sindaco - abbiamo tagliato il percorso per immettersi nella strada per Pachino, utilizzata da tantissimi pendolari". L'amministrazione del fare di Rosolini, non si occupa in queste ore soltanto di viabilità. Infatti nel pomeriggio il sindaco ha disposto la sanificazione di tutti gli uffici comunali. Una giusta precauzione con l'aumento, pure a Rosolini, dei contagi da coronavirus.