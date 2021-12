Covid, a Priolo il sindaco sospende le manifestazioni natalizie

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, a seguito del diffondersi della pandemia, ha sospeso tutte le iniziative natalizie. “Un’ordinanza resasi necessaria a seguito della nota del direttore sanitario dell’ASP di Siracusa che indica un’incidenza cumulativa superiore al limite per la settimana di riferimento, in particolare per quanto riguarda i contatti dei positivi. Anche se l’incidenza non è al momento oggetto delle misure restrittive previste dal decreto nazionale del 23 luglio 2021, - afferma il comunicato stampa di palazzo di città - il primo cittadino ha ritenuto opportuno assumere un provvedimento preventivo. L’ordinanza avrà validità da oggi e fino al 6 gennaio 2022”.

“Abbiamo preferito annullare - ha detto il sindaco Gianni - anche le manifestazioni che avevano fatto felici tanti bimbi di Priolo. Il nostro solo obiettivo è quello di salvaguardare ancora una volta la salute di tutti i cittadini. Proprio ieri ho incontrato l’assessore regionale alla Salute al quale ho chiesto di effettuare tamponi preventivi a tutti i bambini prima del rientro a scuola, visto che proprio nelle scuole prima della chiusura si è registrato un aumento dei contagi. Sembra che l’assessore stia valutando questa opportunità, non solo per Priolo ma per tutta la Sicilia.

“La difficoltà adesso è dovuta anche alla mancanza dei tamponi. Certo - ha continuato il sindaco Gianni - sarebbe più opportuno ed efficace fare il vaccino. Comprendo le perplessità di qualcuno e per questo ho sollecitato il Governo regionale a farsi carico di recepire l’idea di poter fare anche questo nuovo vaccino, Novavax, che è un vaccino antico, conosciuto e sperimentato, che è stato rimodulato ed è a base di proteine e non dovrebbe far spaventare coloro che hanno timore per gli altri vaccini. Questa mattina - ha concluso il primo cittadino - l’assessore avrebbe svolto una verifica dal punto di vista generale, economico e tecnico, per capire come fare a portare in Sicilia anche il Novavax”.