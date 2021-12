Differenziata: Modica tra i 5 comuni siciliani più virtuosi

Modica è tra i primi 5 comuni siciliani con popolazione superiore ai 50 mila abitanti nella speciale classifica redatta annualmente da Legambiente che ci fornisce un quadro dettagliato di come, quanto e dove si differenzia in tutta Italia. Il Sud Italia in generale registra un cospicuo aumento di Comuni cosiddetti virtuosi (+65% di differenziata) con una percentuale nazionale del 26%, ancora lontana dalle 67,9% del Nord Italia, ma ben 11 punti percentuali in più rispetto al 2019. In Sicilia, come nel resto d’Italia, le classifiche sono dominate soprattutto dai piccoli centri sotto i 5 mila abitanti. Nella graduatoria dei grandi centri, invece, spicca il nome di Modica che con il 66,03% è preceduta solo da Mazara, Agrigento, Marsala e Ragusa. “Un ottimo risultato se consideriamo che la raccolta differenziata in Città è cominciata solamente 4 anni fa – commenta il sindaco Abbate – ma da allora abbiamo fatto passi da gigante. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare ma queste graduatorie ci dicono che siamo sulla strada giusta”.