Modica, incentivi per abitare in centro storico: in 3 mesi 39 nuovi residenti

Sono in totale 39 i nuclei familiari che hanno usufruito degli incentivi pensati per ripopolare il centro storico di Modica. L’iniziativa, voluta fortemente dall’Amministrazione Comunale, è entrata ufficialmente in vigore lo scorso 22 settembre e in poco più di tre mesi ha aiutato 39 nuclei familiari a spostare la propria residenza (in affitto o per acquisto) in una delle tante stradine che caratterizzano il centro storico modicano. La cifra impegnata per pagare le spese notarili degli acquirenti o affittuari è stata di 76.810,86 euro. In trentasette hanno acquistato un immobile, un nuovo residente ha optato per l’affitto mentre una è stata la nuova attività produttiva insediatasi. “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti – commenta il Sindaco – perché in soli tre mesi 39 immobili torneranno ad essere vissuti e con loro un pezzo di centro storico tornerà a vivere. Forti di questi risultati lavoriamo per riproporre la stessa iniziativa anche per il prossimo anno. Con più tempo a disposizione avremo modo di accontentare tantissimi nuovi aspiranti residenti e contribuiremo a ripopolare sempre più i bellissimi scorci che il nostro centro storico sa regalare”.