Solarino, sindaco positivo al covid: in paese più di cento contagiati

Non sono bastate tre dosi di vaccino anti covid. Anche il sindaco di Solarino, Seby Scorpo è risultato positivo al covid. E' l'unico primo cittadino della provincia di Siracusa ad essere rimasto contagiato. Scorpo è asintomatico e sta bene come afferma l'interessato. “Mi sento benissimo, non ho alcun sintomo, mi ero messo in quarantena fiduciaria perché ero contatto di positivo ma purtroppo ho fatto tampone molecolare all’Asp e con mia sorpresa sono risultato contagiato”, dice il sindaco.

“Ho 3 dosi di vaccino addosso e sto bene – aggiunge – non ho niente di particolare ma dobbiamo rispettare le regole e quindi sono chiuso a casa e aspetto l’esito del prossimo tampone, quando l’Asp mi chiamerà così da rientrare al lavoro e al Comune”. Già, perché gli uffici comunali sono in grande difficoltà: tra positivi e contatti ci sono numerosi dipendenti comunali in isolamento e i servizi pubblici soffrono da qualche giorno e lo faranno per qualche giorno ancora. Sono 108 gli attuali positivi a Solarino, 4 ricoverati in ospedale e 17 in isolamento fiduciario.