Caos vaccini, l'Asp di Ragusa corre ai ripari: nuovi orari negli hub iblei

Le lunghe file negli hub vaccinali e le proteste dei cittadini hanno indotto l'Asp di Ragusa a trovare dei rimedi e ad organizzare meglio il servizio. Nuovi orari nei punti vaccinali del Ragusano Ecco il dettaglio:

HUB VACCINALI

“Ex ospedale Civile” Ragusa– dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 solo su prenotazione; dal lunedì al sabato dalle ore dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in modalità open.

Modica “Beneventano“- dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 13.00 solo su prenotazione: dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in modalità open.

Scicli “Zagarone” dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 13.00 solo su prenotazione; dal lunedì al sabato dalle ore dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in modalità open.

Vittoria “ex Fiera Emaia” – dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dal lunedì al sabato dalle ore dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in regime misto open e su prenotazione.

Rimangono immutati gli orari già programmati nei seguenti Punti Vaccinali Territoriali e temporanei:

Ospedale “Regina Margherita” Comiso – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:30, lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in regime misto open e su prenotazione.

Centri Vaccinali temporanei:

Santa Croce Camerina – il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

Acate – il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8:30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Chiaramonte Gulfi – il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per prenotare: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/booking/#/login