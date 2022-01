Tre milioni dalla Regione per la manutenzione delle Terme di Acireale e Sciacca

L'obiettivo era stato accennato due settimane fa a Palermo, durante il convegno sul termalismo in Sicilia.

Adesso quell'obiettivo è stato formalizzato: il governo Musumeci ha infatti deliberato lo stanziamento di tre milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria nei complessi termali di Sciacca e di Acireale.

Un provvedimento che si è reso necessario per evitare che il prolungato inutilizzo degli immobili, dopo la disposizione di chiusura adottata dal governo Crocetta, possa deteriorare ulteriormente la struttura.

Si interverrà sui soffitti, sugli infissi e sulle parti ammalorate a causa della umidità. Intanto, continua l'attività del Gruppo di lavoro, istituito dall'assessore all'Economia Gaetano Armao e coordinato dal professor Rosario Faraci, per predisporre il Piano industriale delle Terme, documento necessario alla interlocuzione avviata con Federterme.