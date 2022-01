Air Italy, lavoratori licenziati in protesta a Roma

Mnifestazione questa mattina a Roma dei dipendenti di Air Italy, che dal 1° gennaio hanno iniziato a ricevere le lettere di licenziamento. I lavoratori chiedono nuovi ammortizzatori per i 1.322 dipendenti di Air Italy e prospettive per il futuro del settore del trasporto aereo.

"Chiediamo che il Governo metta immediatamente in campo un sistema di tutela e permetta ai dipendenti di essere reinseriti nel mondo del lavoro” spiega William Zonca, il segretario della Uil trasporti Sardegna.

La battaglia per il futuro delle lavoratrici e lavoratori di Air Italy proseguirà la prossima settimana con due appuntamenti:

lunedì 10 gennaio, una delegazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali terrà un incontro alla Regione Sardegna con l'assessora al Lavoro, Alessandra Zedda

martedì 11 gennaio, a Roma, è prevista una manifestazione di tutti i dipendenti licenziati dalla compagnia aerea (ore 10 in piazza San Silvestro)

All'incontro con la Regione Sardegna verrà chiesto il “ritiro immediato delle lettere di licenziamento e uno strumento che consenta ai 1.322 lavoratori di poter essere collocati in cassintegrazione straordinaria per ulteriori 12 mesi” annuncia Arnaldo Boeddu , segretario generale della Fit Cgil Sardegna, “ma anche una accelerazione dei corsi per evitare la perdita dei brevetti e delle abilitazioni”.

"Con il decreto Milleproroghe il Governo ha la possibilità di creare quel bacino del trasporto aereo con cui si darebbe la possibilità ai lavoratori Air Italy di accedere agli ammortizzatori sociali", sostiene Gianluca Langiu, segretario del Presidio Fit Cisl Gallura.