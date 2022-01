Martedì conferenza organizzativa della Cgil Sicilia

Si terrà martedì 11 gennaio la Conferenza d'organizzazione della Cgil Sicilia. Un appuntamento che giunge dopo analoghe assemblee delle Camere del lavoro e delle categorie regionali in vista della Conferenza organizzativa nazionale. Il dibattito si svolgerà in modalità mista, nel rispetto della normativa sulla prevenzione dei contagi da Covid 19. In programma, tra gli altri, gli interventi del segretario generale Alfio Mannino e del segretario organizzativo Ignazio Giudice. Le conclusioni saranno affidate alla vice segretaria della Cgil nazionale, Gianna Fracassi. Sarà discusso il documento nazionale sul tema " Il lavoro crea futuro" e votate le proposte di modifica- integrazione prodotte dalla Cgil Sicilia alle 11 schede che lo compongono. La conferenza è un appuntamento periodico nel corso del quale la Cgil riflette sulla propria organizzazione per renderla più funzionale agli obiettivi di rappresentanza e tutela dei diritti individuali di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, giovani, disoccupati. Temi centrali del documento sono l'ampliamento delle sedi e dei luoghi della partecipazione attiva delle iscritte e degli iscritti, il rafforzamento della rappresentanza, la sperimentazione di nuove forme di contrattazione inclusiva, sociale e territoriale.

"La nostra riflessione tiene conto della fragilità dell'attuale modello di crescita- dice Ignazio Giudice- della precarietà e frammentarietà del mercato del lavoro, soprattutto in Sicilia e nel Mezzogiorno, e punta a creare le condizioni per un'azione sindacale ancora più efficace che porti anche al superamento del divario Nord- Sud".