Di Mauro (Sosteniamo Floridia): "La Fiera settimanale non andava sospesa"

"Questa amministrazione comunale con una mano dà e con l'altra toglie. Sospendere la Fiera settimanale di piazzale Nassirya, seppur in pandemia, ha danneggiato non solo gli addetti ai lavori ma anche gli utenti". Ad essere contrario alla decisione adottata ieri dal sindaco di Floridia, Marco Carianni, è il leader del Movimento di opposizione, Nino Di Mauro di 'Sosteniamo Floridia'. "Durante le festività natalizie c'è stato il libera tutti - dice Nino Di Mauro - e l'amministrazione per il periodo natalizio ha trasformato piazza del Popolo e piazza Umberto I° in una grande baraccopoli da circo, facendo montare gabbiotti e tendoni. Anche in quel periodo c'era il coronavirus ed andavano annullati tutti gli eventi, così come hanno fatto i sindaci di altri Comuni. Adesso l'amministrazione Carianni scopre che la Fiera può provocare assembramenti e quindi contagi senza tenere conto dell'economia reale di tante famiglie che aspettano il sabato per potere portare a casa da mangiare alle proprie famiglie. Sarebbero bastati i controlli della polizia municipale per fare rispettare le norme anti covid, salvando così una giornata di lavoro".