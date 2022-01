Operai senza il Green pass, sanzionati a Trapani

I Carabinieri di Trapani hanno sanzionato gli operai ed il datore di lavoro di una ditta che sta svolgendo dei lavori in città.

I militari hanno constatato infatti che all'esito del controllo il green pass presentato dai lavoratori non era in corso di validità motivo per il quale veniva elevata sanzione amministrativa a carico dei dipendenti ed estesa al datore di lavoro responsabile per non aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente in materia.