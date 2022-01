Pozzallo, morto a causa del Covid l'ex vicesindaco Francesco Gugliotta

E' morto a causa del Covid, a 66 anni, l'ex vicesindaco di Pozzallo, Francesco Gugliotta, docente di Navigazione all'Istituto Nautico di Pozzallo. Lo ha annunciato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. “Ci ha lasciato prematuramente il professore Francesco Gugliotta. E’ una grave perdita per la città che per tanti anni ha contribuito ad amministrare. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Con queste parole Roberto Ammatuna, ha salutato, in un post, Francesco Gugliotta. L'ex vicesindaco lascia la moglie e due figlie.